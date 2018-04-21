صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “بتاريخ 20/4/2018، وفي محلة أنفه – شكا، عثر على رجل تائه، مجهول الهوية، وهو أبكم، وليس في حوزته أوراق ثبوتية، كما يعتقد بأنه يعاني من حال صحية أو نفسية غير سوية.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة المختص صورته، وتطلب من المواطنين الكرام الذين يعرفونه ولديهم أي معلومة عنه أو عن ذويه، الاتصال بفصيلة شكا في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 541481/06 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام