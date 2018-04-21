قامر قس إيطالي بأكثر من 500 ألف يورو (620 ألف دولار) من أموال أبرشيته، حسبما ذكرت تقارير إعلامية .

وأفادت صحيفة «كوريري ديلا سيرا» أن الأب فلافيو جوبو (48 عاما) تفاوض على اتفاق قضائي للحصول على عقوبة السجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لإدانته بالاختلاس.

وكجزء من الاتفاق، وعد بأن يعيد المال تدريجيا وأن يبدأ العلاج النفسي من إدمان القمار، بدعم من رؤسائه في الكنيسة.

وذكرت أبرشية تريفيزو في بيان: «في هذه الرحلة الطويلة والشاقة، يجد الأب فلافيو دعما في الصلوات في المقام الأول، ولكن أيضا في الإرادة للعودة قريبا» إلى حياة كهنوتية نشطة.

المصدر: dpa