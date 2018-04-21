تعتبر الدهون التي تمت معالجتها صناعياً من الدهون الضارة، وتنشأ من تعرض الدهون لحرارة عالية. وتناولها يؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض كالقلب والاكتئاب، لذا ينصح خبراء التغذية بتجنبها والابتعاد عن تناول الوجبات السريعة.

ويدفع ضيق الوقت في كثير من الأحيان للجوء إلى بعض الأطعمة كتناول الكرواسون صباحاً قبل العمل والبطاطا المقلية ظهراً، وفي المساء تحلو مشاهدة التلفاز بوجود خدمة توصيل البيتزا إلى البيت.

وتضر هذه الأطعمة بالصحة، إذ تكثر فيها الدهون غير المشبعة الضارة والتي تعزز الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ ترفع نسبة الكوليسترول في الدم ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وتظهر الدهون غير المشبعة عندما تخضع الزيوت لمعالجة صناعية أو لدى تعرضها لحرارة شديدة أثناء القلي مثلاً.

وتستخدم الزيوت المهدرجة كثيراً في الصناعات الغذائية، فهي تتحمل الحرارة الشديدة وصلاحيتها أطول وسعرها أرخص.

ومؤخراً، تبين أن الدهون غير المشبعة تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب أيضاً، ويرجع خبير التغذية البروفيسور هانز هاونر سبب ذلك إلى عملية الاستقلاب الغذائي (الأيض) ودورها المهم في التأثير على الاكتئاب.

وبحسب منظمة التغذية الألمانية، فإن الكمية اليومية للدهون غير المشبعة يجب ألا تزيد قيمتها عن 2.6 غرام في منتج يحتوي على 2400 سعرة حرارية. وهو أمر من الصعب حسابه، لذا من الأفضل الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة والبطاطا المقلية والمعجنات الدهنية. إلا أن ذلك لا يعني أن نحرم أنفسنا من تناولها من حين لآخر.

المصدر: DW