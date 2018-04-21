يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية ستيفان ديميستورا بعدد من المسؤولين الإيرانيين حيث يبحث معهم آخر تطورات الأزمة السّورية.

وأفادت وكالة تسنيم الدّوليّة للأنباء أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية ستيفان ديميستورا يزور، اليوم السّبت، العاصمة الإيرانية طهران حيث سيبحث مع عدد من المسؤولين الإيرانيين ومن ضمنهم مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري آخر تطورات الازمة السّورية.

وزار مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالأزمة السورية خلال الأيّام الماضية أنقرة وموسكو في إطار محادثاته الإقليمية حيث أجرى محادثات مع مسؤولي البلدين.

ومن المقرر أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات حول سوريا في 14 و15 من شهر أيّار المقبل في العاصمة الكازاخستانية استانا.

المصدر: وكالة تسنيم