دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الدكتور سامر الخليل، ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر يالطا بجمهورية القرم الروسية إلى المشاركة في عملية إعادة الإعمار في سورية واعادة تدوير عجلة الانتاج فيها.

وأكد الخليل، في كلمة له أمام الجلسة العامة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي الرابع، أن الحكومة السورية تعمل على إعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية المدمرة وتأمين الكهرباء والمياه والمشافي والمدارس وشبكات الصرف الصحي للمواطنين في المناطق التي تم تحريرها من الإرهابيين.

وأوضح الخليل، أن سورية حددت مشاريع جديدة مهمة لإعادة الإعمار وطورت قوانين الاستثمار بما يخلق حوافز مهمة جدا لكل من يرغب الاستثمار فيها، مبيناً أن تنوع الاقتصاد السوري أسهم في تماسكه رغم الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب على سورية والتي عانى الشعب السوري الكثير بسببها.

المصدر: سانا