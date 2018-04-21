سحب البنك المركزي التركي في 2017 كامل احتياطيات الذهب، التي كان يخزنها في الولايات المتحدة، بعد تأزم العلاقة بين أنقرة وواشنطن، حسبما نقلته وكالة “تاس” اليوم عن وسائل إعلام تركية.

وذكرت وسائل الإعلام أن تركيا كانت تحتفظ بنحو 28.7 طن من المعدن الأصفر النفيس في الولايات المتحدة، وجرت إعادة جزء منه إلى تركيا، فيما تم تخزين الباقي في أوروبا، في بنك إنجلترا، وبنك التسويات الدولية في سويسرا.

ولم يصدر بيان رسمي من المركزي التركي بهذا الشأن، ما يدل على أن عملية النقل تمت وسط سرية تامة، إلا أن بيانات المركزي أظهرت ذلك، حيث أشار التقرير المالي للعام 2016 إلى أن احتياطيات الذهب المخزنة في الولايات المتحدة بلغت 28.689 طن، لكن العمود الخاص بهذه الاحتياطيات لم يتضمن في تقرير نهاية عام 2017 أي رقم.

واحتياطيات الذهب التي كانت تركيا تخزنها في الولايات المتحدة، هي جزء من كامل احتياطياتها من المعدن الأصفر، التي بلغت بحلول نهاية 2017 نحو 565 طنا.

وتركيا ليست الدولة الأولى التي تسحب احتياطياتها من المعدن النفيس من الولايات المتحدة، حيث أعادت ألمانيا جزءا من احتياطات الذهب من أمريكا، واسترجعت كامل احتياطاتها من الذهب من فرنسا.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أعادت ألمانيا في إطار عملية بدأت في عام 2013 نحو 300 طن من الولايات المتحدة و374 طنا من المعدن الأصفر من مخازن فرنسا.

المصدر: روسيا اليوم