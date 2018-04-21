أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا على “ضرورة دعم التسوية السورية في مساراتها الثلاثة”، وشدد على ان “عملية أستانا متتالية في خطواتها في مسألة خفض التصعيد الذي يجب أن يكون ليس عسكري فقط بل وسياسي وعلى الصعيد الدولي”.

وقال دي ميستورا في حديث له الجمعة عقب لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو “أنا أنظر أن تساهم هاتان المنصتان سوتشي وأستانا في عملية جنيف لأنها”، وتابع “اتفقنا دائما مع الوزير في نهاية المطاف تعد العملية الدولية الوحيدة المعترف بها”.

وأضاف دي ميستورا “نحن بحاجة لإحياء المسارات الثلاثة ويجب أن نجعل أستانا أكثر متتابعة في خطواتها في خفض التصعيد وجعل عملية سوتشي تفي بوعدها وأن تتمكن جنيف من استخدامها”.

المصدر: سبوتنيك