نفذ مسلحو الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، عملية هجومية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في تعز كما طهروا عدة مواقع بعملية مماثلة في لحج.

وأفاد مصدر عسكري “أن أبطال الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما على مواقع المرتزقة في الدفاع الجوي بمدينة تعز وخلف الهجوم عددا من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة”.

وفي لحج تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهير موقع الشبكة والمواقع المجاورة له في القبيطة من مرتزقة العدوان بعملية هجومية خاطفة خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أمس الخميس من صد محاولات زحف وتسلل لمرتزقة ومسلحي العدوان على عدة مواقع في تعز وكبدوهم خسائر فادحة.

المصدر: المسيرة