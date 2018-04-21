أشارت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة الى ان “وحدة من مدرسة الرتباء – السنة الثانية وعناصر من المديرية العامة لأمن الدولة نفذوا مناورة قتالية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش – حامات(شمال لبنان)”.

ولفت البيان الى انه “شارك بالمناورة وحدات من القوات الجوية والبحرية وأفواج الهندسة والإشارة والمغاوير والمجوقل والمدفعية الثاني والتدخل الأول والمدرعات الأول وألوية المشاة الثاني والعاشر والثاني عشر وذلك بإشراف مدرسة القوات الخاصة وفريقي تدريب أميركي وبريطاني”، وتابع ان “المناورة “تضمنت فرضية القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة داخل أماكن مبنية”.

وذكر البيان ان “المناورة تمت بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جوزيف فوتل والسفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد وعدد من كبار الضباط”، ولفت الى انه “قد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات والدبابات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام