سانا: اتفاق في القلمون الشرقي يبدأ تنفيذه صباح غد ويقضي بخروج الإرهابيين من الرحيبة وجيرود والناصرية إلى جرابلس وادلب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2018 - 00:51
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مراسل المنار: مواجهات ليلية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة
الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و729 جريحا في المواجهات مع جنود الإحتلال خلال مسيرات العودة على الحدود مع غزة والضفة المحتلة
الشهداء الفلسطينيون هم: أحمد رشاد العثامنة وأحمد نبيل أبو عقل ومحمد ابراهيم أيوب من جباليا وسعد أبو طه من خان يونس
التلفزيون السوري: وحدات من الجيش تقطع طرق الإمداد والإتصال بين الجماعات الارهابية في الحجر الأسود بالغوطة الغربية لدمشق
وكالة سبوتنيك: الخبراء الروس عثروا في دوما على أدلة جديدة تثبت قيام المسلحين بإنتاج أسلحة كيميائية
ألمانيا: الخبراء القانونيون في مجلس النواب يعتبرون أن الضربات الغربية التي وقعت على سوريا مخالفة للقانون الدولي
وزير الخارجية الروسي: الدول الثلاث التي شنت الهجوم على سوريا ضربت أيضا محادثات جنيف والحل يجب أن يكون عبر الأمم المتحدة
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا: نحن بحاجة الى نزع فتيل النزاع والتصعيد والمضي بالحل السياسي في سوريا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: الضربات الصاروخية على سوريا لم تعزز الإستقرار وعرقلت عملية التسوية
مصادر يمنية: مصرع عدد كبير من العناصر الموالين للعدوان بينهم سودانيون في صدّ محاولة تقدّم واسعة قبالة منفذ علب في عسير
مصادر يمنية: قصف مدفعي لموقعي ملحمة والسودة السعوديين وقنص جندي سعودي في موقع الحسكول في جيزان
مصادر يمنية: مصرع وجرح العشرات من العناصر الموالين للعدوان أثناء صدّ محاولة تقدّم واسعة لهم غرب معسكر خالد في تعز
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الانتخابات تعبير شعبي عن الأوزان السياسية والنسبية تعطي كل جهة تمثيلها
الشيخ قاسم: عرضنا أمام الرأي العام برنامجا انتخابيا قابلا للتطبيق ونحن ننافس الآخرين بالبرنامج والبعض ينافسنا بالشتائم
رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل محمد نصرالله: سنذهب الى صناديق الإقتراع لنصوت لمشروع الدولة والمقاومة ومحاربة الفساد
النائب السابق أسامة سعد: علينا العمل بالاتجاه الصحيح لنصل إلى كيفية تحديد خياراتنا وعلى كل مرشح أن يطرح برامجه للناس
الوزير السابق فيصل كرامي: فكوا حصاركم عنا ودعوا المرافق الحيوية في طرابلس تعمل وسترون الصورة الحقيقية للمدينة
تركيا: البرلمان يوافق على طلب أردوغان لتقديم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019 الى 24 حزيران/ يونيو المقبل
أندونيسيا: وصول نحو 80 مهاجرا من المسلمين الروهينغا الى جزيرة سومطرة هربا من الاضطهاد من قبل السلطات البورمية
رومانيا: الرئيس كلاوس يوهانيس يرفض فكرة نقل سفارة بلاده الى القدس ويعتبر أنها لا تستند الى أي تقويم متين وصلب
جنوب افريقيا: رئيس البلاد يختصر مشاركته باجتماع دول الكومنولث في لندن بسبب تظاهرات ضد الفساد في شمال غرب البلاد
أرمينيا: الشرطة تعتقل 180 متظاهرا في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم غد السبت الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
سانا: اتفاق في القلمون الشرقي يبدأ تنفيذه صباح غد ويقضي بخروج الإرهابيين من الرحيبة وجيرود والناصرية إلى جرابلس وادلب
منذ 1 ساعة
20 April، 2018
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