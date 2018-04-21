ناقش نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توما شينون مع السفير الروسي في واشنطن اناتولي انطونوف الجمعة العلاقات الثنائية بما فيها مسائل الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ممثل وزارة الخارجية الأميركية إن “نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية توما شينون التقى بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة اناتولي أنطونوف لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المتبادل”.

وأكد الممثل ان “شينون شدد على سعي واشنطن للحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع موسكو”، ولفت الى “الطرفين وافقا على أهمية دعم الاستقرار الاستراتيجي”.

المصدر: سبوتنيك