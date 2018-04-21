تصدى الجيش واللجان الشعبية اليوم الجمعة لمحاولة زحف فاشلة للمرتزقة وكبدوهم خسائر فادحة في الجهة الغربية لمعسكر خالد بتعز .

وأفاد مصدر عسكري “أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أفشلوا لليوم الثاني على التوالي محاولات مرتزقة العدوان الهادفة للزحف على مواقع الجيش واللجان في محيط معسكر خالد بمديرية موزع غربي تعز”. وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر فادحة أثناء محاولات الزحف التي ساندها طيران العدوان بغطاء جوي بلغ 19 غارة على منطقة العمليات ولم يحرزوا أي تقدم.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة وتدمير 4 آليات لهم خلال كسر زحفهم غرب معسكر خالد. وأشار المصدر أن عدد كبير من المرتزقة قتلوا إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه أثناء كسر زحفهم.

وضاعف مرتزقة العدوان من خسائرهم لليوم الثاني على التوالي في محاولاتهم الفاشلة الزحف على مواقع الجيش واللجان في محيط معسكر خالد رغم الاسناد الجوي وعتادهم المتطور الذي لم يقهم بأس أبطال الجيش واللجان الذين تمكنوا من قتل عدد منهم وتدمير 4 مدرعات وآليتين محملة بالمرتزقة أمس الخميس.

المصدر: المسيرة نت