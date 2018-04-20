أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع الرئيس الكوبي الجديد، ميغيل دياز كانيل وزعيم الحب الشيوعي الكوبي راوول كاسترو.

وقال الكرملين في بيان له الجمعة “أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي راوول كاسترو ومع رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل”.

وأكد الرئيس الروسي خلال الاتصال على استعداد بلاده لتقديم الدعم للقيادة الكوبية في عملية التحديث الاقتصادي – الاجتماعي للدولة، كما جرى البحث في المشاريع المشتركة بين البلدين.

وهنأ الرئيس الروسي بوتين الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز كانيل بانتخابه لمنصب الرئيس وبمناسبة عيد ميلاده.

المصدر: سبوتنيك