هيئة الإشراف: نوثق تدخل الموظفين الكبار في الانتخابات

أصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بيانا عن “تدخل بعض الموظفين الكبار في الانتخابات النيابية”، جاء فيه: “ينص البند 2 من المادة 77 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) على ما يلي: “لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ومن هم في حكمهم، الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او ...