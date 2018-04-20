فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 20-4-2018.

دمشق وريفها:

ـ استمرَ الجيش السوري في عمليته العسكرية في الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق، وسط قصفٍ مدفعيٍ وصاروخيٍ دقيق استهدف من خلاله مواقع داعش في المنطقة تخلله رمايات جوية عنيفة.

ـ قضى الجيش السوري على عشرات الإرهابيين ودمر عدة مستودعات ومقرات لهم في حي الحجر الأسود جنوب دمشق، وسط انهيار في صفوف الإرهابيين.

ـ استشهد ٤ مدنيين وأصيب ٥٢ آخرون جراء اعتداءات إرهابيي “جبهة النصرة وداعش” بـ ١٢ قذيفة على منازل المواطنين في أحياء التضامن والقدم والزاهرة وأطراف مخيم اليرموك في مدينة دمشق، يوم أمس.

فيما أصيب اليوم 6 مدنيين، جراء سقوط قذيفتي هاون على حييّ التضامن والزاهرة بمدينة دمشق مصدرها، المجموعات المسلحة.

ـ قامت الجهات المختصة بتمشيط مدينة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق وعثرت على أحد أهم مقرات وسجون مسلحي “جيش الإسلام” وما يسمى “قوات أحمد العبدو” والتي تحتوي على ذخائر ومستودعات صواريخ وقذائف من بينها صواريخ أميركية الصنع.

درعا وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري تحركات المجموعات المسلحة المتواجدة في قرية أم ولد في ريف درعا الشرقي، وحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.

ـ سقطت عدة قذائف هاون على حي درعا المحطة بمدينة درعا مصدرها المجموعات المسلحة، مساء أمس.

– أُصيبَ نحو 45 مدنياً جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش في ريف درعا الغربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ـ أعلن “جيش الثورة _الجيش الحر” عن مقتل 14 مسلحاً له بينهم مسؤولان عسكريّان وهما “مظهر محمد الناطور” و “أحمد قاسم البرازي” خلال الاشتباكات مع المجموعات المرتبطة بداعش في ريف درعا الغربي، يوم أمس.

ـ أُصيبَ أحد مسلحي “الجيش الحر” جراء انفجار عبوة ناسفة به في قرية أم ولد في ريف درعا الشرقي.

دير الزور وريفها:

ـ قُتلَ وأُصيبَ العشرات من مسلحي داعش إثر اشتباكات دارت فيما بينهم على خلفية خلاف داخلي نشب بينهم في بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتلَ مدنيان اثنان جراء استهداف “قسد” بالقذائف الصاروخية قرية السوسة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي الخاضعة لسيطرة داعش.

الحسكة وريفها:

ـ أرسل “التحالف الدولي” دفعة من التعزيزات العسكرية إلى “الوحدات الكردية” عبر معبر “فيش الخابور” الحدودي مع العراق في ريف مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

ـ شنت “قسد” حملة مداهمات في قرية “الجنيدية” قرب مدينة اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي بحجة بحثها عن مسلحين منشقين من صفوفها.

الرقة وريفها:

– عُثرَ على 3 أشخاص مقتولين في حارة البدو بمدينة الرقة كانوا قد قُتلوا جراء القصف الذي شهده الحي من قبل “التحالف الدولي” و”قسد” أثناء عملية السيطرة على مدينة الرقة.

حلب وريفها:

ـ قُتل جنديٌ تركي، ليلة أمس، جرّاء انفجار عبوة ناسفة، أثناء قيام دورية تابعة للجيش التركي بعملية تمشيط في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العامة للأركان التركية.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شخصاً من مدينة الأتارب على “حاجز الصومعة” قرب الفوج 46 في ريف حلب الغربي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها:

ـ وصلَ رتل عسكري تركي مؤلف من عدة آليات لتقديم “الدعم اللوجستي” للقوات التركية المتواجدة في نقطة مراقبة صوامع قرية الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل أحد “الناشطين الإعلاميين” لدى المجموعات المسلحة المدعو “طالب مروان الدريس” برصاص قوات حرس الحدود التركي، أثناء محاولته عبور الحدود السورية _التركية عند قربة عقربات في ريف إدلب الشمالي.

ـ خرجت نظاهرة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، نددت بمحاولة “هيئة تحرير الشام” اقتحام المدينة.

حماة وريفها:

ـ أصيب عددٌ من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة أمام المسجد الكبير في بلدة قلعة المضيق بريف حماه الشمالي الغربي.

حمص وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة أمام منزل مسؤول “المنطقة الوسطى وغرفة عمليات تيرمعلة” التابعة للمجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي المدعو “إبراهيم بكار” وذلك في منطقة الحولة بالريف ذاته.

المصدر: الاعلام الحربي