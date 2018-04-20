أصيب 6 مدنيين بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفتين على حيي التضامن والزاهرة بمدينة دمشق. وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن مجموعات إرهابية تنتشر في حيي الحجر الأسود ومخيم اليرموك اعتدت بقذيفة على منازل المواطنين بحي التضامن ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المكان. ولفت المصدر إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون سقطت بعد ظهر اليوم على أحد الأبنية في منطقة الزاهرة أسفرت عن إصابة فتاة ووقوع أضرار مادية في المكان.

وكان المصدر أفاد في وقت سابق بسقوط قذيفة في منطقة برزة لم تنفجر وتسببت بأضرار مادية طفيفة نتيجة قوة ارتطامها بالشارع الإسفلتي عند نقطة السقوط. واستشهد أمس 4 مدنيين وأصيب 52 آخرون نتيجة اعتداءات الإرهابيين بالقذائف على منازل المواطنين في التضامن والقدم والزاهرة وأطراف مخيم اليرموك.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة ردت على مصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة ودمرت عددا من نقاط الإرهابيين المحصنة ومنصات الإطلاق وأوقعت في صفوفهم خسائر في الأفراد والعتاد.

وتتحصن في مخيم اليرموك وحيي الحجر الأسود والقدم مجموعات إرهابية من تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة تحاصر عشرات الآلاف من الأهالي وتتخذهم دروعا بشرية وتعتدي على الأحياء السكنية بدمشق وريفها بالقذائف ما يتسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

المصدر: وكالة سانا