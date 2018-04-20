واصلت وحدات الجيش السوري قصفها لمواقع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الغربية في إطار عملياتها العسكرية الرامية إلى اجتثاث الإرهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق.

وذكر وكالة سانا أن وحدات الجيش وجهت مساء اليوم وبناء على معلومات استخباراتية ورصد دقيق لمواقع أوكار الإرهابيين رمايات مكثفة بالمدفعية وراجمات الصواريخ أسفرت عن تدمير العديد من مقراتهم وإيقاع عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم، ولفتت إلى أن وحدات الجيش مستمرة في عملياتها العسكرية على مواقع الإرهابيين إلى حين الانتهاء من تفاصيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى الحديث عنه ظهر اليوم وذلك انطلاقا من إدراك الدولة السورية بأن بعض المجموعات الإرهابية قد يراوغ ويعرقل بعض البنود.

وأفادت معلومات ظهر اليوم باستسلام التنظيمات الإرهابية في الغوطة الغربية نتيجة خسائرهم الكبيرة في الأفراد والعتاد وتدمير تحصينات لهم خلال استهداف سلاحي الجو والمدفعية لأوكارهم وتجمعاتهم خلال الساعات الماضية قبل أن تفيد الأنباء عن اتفاق بوقف اطلاق النار بين الدولة السورية والمجموعات الإرهابية بعد استسلامهم. ولفتت سانا إلى أن الأصوات التي تسمع في مدينة دمشق هي نتيجة العمليات المتواصلة للجيش على مواقع التنظيمات الإرهابية وأوكارها جنوب دمشق.

وكانت وحدات الجيش وجهت قبل ظهر اليوم ضربات جوية ورمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة على تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود أدت إلى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وبدأ سلاح الجو في الجيش العربي السوري أمس غارات على تجمعات وأوكار الإرهابيين في حي الحجر الأسود ومحيطه على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق في إطار استكمال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش لتطهير محيطها من الإرهاب.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد نحو أسبوع على إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحرير الغوطة الشرقية بجميع بلداتها وقراها ومدينة دوما من الإرهاب حيث تكبدت تنظيمات “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” وجبهة النصرة الإرهابية خسائر كبيرة خلال التقدم الكبير لوحدات الجيش في عملياتها بالغوطة ونجاحها بكسر خطوط وتحصينات الإرهابيين المتقدمة بسرعة ودقة فائقتين وبالتالي انصياع تلك التنظيمات وإخراج إرهابييها وعائلاتهم إلى إدلب وجرابلس بريف حلب.

وتتزامن هذه العملية مع إعلان بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي بعد ظهر اليوم خالية من الإرهاب والإرهابيين بعد إخراج إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس بعد أن سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدولة السورية.

وتنتشر جنوب دمشق تنظيمات إرهابية تحاصر آلاف المدنيين وتعتدي عليهم وعلى الأحياء المجاورة في مدينة دمشق وريفها بالقذائف حيث أصيب اليوم 6 مدنيين بجروح بينما ارتقى مساء أمس 4 شهداء وأصيب آخرون نتيجة اعتداءات بالقذائف على منازل المواطنين في التضامن والقدم والزاهرة وأطراف المخيم.

المصدر: وكالة سانا