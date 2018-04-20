وزارة الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و 729 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز جراء اعتداء قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على المظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2018 - 21:25
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الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و729 جريحا في المواجهات مع جنود الإحتلال خلال مسيرات العودة على الحدود مع غزة والضفة المحتلة
الشهداء الفلسطينيون هم: أحمد رشاد العثامنة وأحمد نبيل أبو عقل ومحمد ابراهيم أيوب من جباليا وسعد أبو طه من خان يونس
مدير مستشفى الشفاء في غزة: هناك نقص شديد في المستلزمات الطبية نتيجة الحصار وانخفاض التمويل من الجهات الضامنة
مراسل المنار: سقوط عدد من الجرحى في المواجهات المتواصلة مع جنود العدو في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة
أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ"المنار": المقاومة الشعبية المتصاعدة تمثل قطيعة مع المراهنين على التفاوض
نقيب الصحافيين الفلسطينيين: نطالب بسن قوانين تجرّم التطبيع وندعو وسائل الإعلام الى وقف استضافة المحللين الاسرائيليين
التلفزيون السوري: وحدات من الجيش تقطع طرق الإمداد والإتصال بين الجماعات الارهابية في الحجر الأسود بالغوطة الغربية لدمشق
التلفزيون السوري: الجيش يعثر على كميات كبيرة من الذخائر بينها صواريخ أميركية داخل مقرات الارهابيين بمدينة الضمير
التلفزيون السوري: إصابة فتاة جراء إستهداف المسلحين حي الزاهرة في مدينة دمشق بقذائف صاروخية
وزير الخارجية الروسي: الدول الثلاث التي شنت الهجوم على سوريا ضربت أيضا محادثات جنيف والحل يجب أن يكون عبر الأمم المتحدة
المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا: نحن بحاجة الى نزع فتيل النزاع والتصعيد والمضي بالحل السياسي في سوريا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: الضربات الصاروخية على سوريا لم تعزز الإستقرار وعرقلت عملية التسوية
مصادر يمنية: مصرع وجرح عدد من العناصر الموالين للعدوان في عملية هجومية على مواقعهم في صفر الحنايا بمديرية المتون بالجوف
مصادر يمنية: مصرع وجرح عدد من العناصر الموالين للعدوان في عمليات هجومية على مواقعهم في تعز وتحرير عدد منها في لحج
مصادر يمنية: قرابة الـ 18 شهيدا مدنيا وعدد من الجرحى جراء غارات لطيران العدوان على منطقة العريش بمديرية موزع في تعز
رئيس الجمهورية ميشال عون: "اسرائيل" لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية لا سيما على طول الحدود الجنوبية
الرئيس عون لدى استقباله قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي: لبنان لن يكون بلدا معتديا لكنه يرفض أي اعتداء على أراضيه
وزير المال علي حسن خليل: مشروعنا في الدرجة الأولى هو حماية المقاومة وخيارها الذي يشكل أساسا لحماية كل لبنان
النائب علي فياض: نخوض المعركة الانتخابية بخيار التمسك بالمقاومة ووضع حد للأزمة الإقتصادية المعيشية التي تعصف بالمواطنين
النائب قاسم هاشم: هذا الاستحقاق تخوضه لوائح "الأمل الوفاء" على مستوى وطني عالي لأنها تعرف أن خيارها الوطني هو لكل الوطن
رئيس المكتب السياسي لحركة التوحيد الإسلامي صهيب شعبان: خيارنا هو دعم المقاومة وتحصينها في أية لائحة كانت في لبنان
رئيس الاتحاد العمالي العام: الحكومة الجديدة يجب أن تعالج مشاكل العمالة الأجنبية والصرف التعسفي ورفع الحد الأدنى للأجور
رومانيا: الرئيس كلاوس يوهانيس يرفض فكرة نقل سفارة بلاده الى القدس ويعتبر أنها لا تستند الى أي تقويم متين وصلب
النمسا: الحكومة تعلن أنها ستحظر أي حملات محتملة على الأراضي النمسوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات التركية
أرمينيا: الشرطة تعتقل 180 متظاهرا في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم غد السبت الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
وزارة الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و 729 اصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز جراء اعتداء قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على المظاهرات السلمية على الحدود الشرقية لمدينة غزة
منذ 24 mins
20 April، 2018
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