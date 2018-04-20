– تعز: قرابة 18 شهيدا وعدد من الجرحى جراء غارات لطيران العدوان على منطقة العريش في مديرية موزع؛
-تعز: غارات العدوان استهدفت سيارة كانت تقل مواطنين في منطقة العريش بمديرية موزع؛
-تعز: قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في عملية نوعية على مواقعهم في الدفاع الجوي
-القوة الصاروخية تقصف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ بدر١ الباليستي
-الجوف: مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية على مواقعهم في جبهة صفر الحنايا بمديرية المتون
-لحج: مصرع وجرح عدد من المنافقين خلال تطهير موقع الشبكة والمواقع المجاورة له في القبيطة
-عسير: انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون قبالة منفذ علب
-مصدر عسكري في عسير: مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال زحفهم الفاشل الذي استمر لساعات
-المصدر العسكري: ترافق مع الزحف غطاء جوي مكثف حيث شن الطيران الحربي 17 غارة دون تحقيق اي تقدم ميداني
-عسير: استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بقذائف المدفعية خلال التصدي للزحف قبالة منفذ علب
-جيزان: قصف مدفعي يدك مواقع الجيش السعودي في موقعي ملحمة والسودة
-جيزان: قنص جندي سعودي في موقع الحسكول
المصدر: المسيرة