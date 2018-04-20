اعتقلت الشرطة اكثر من 180 متظاهرا، اليوم في ارمينيا، فيما كانوا يحاولون قطع طرق في العاصمة يريفان، في اليوم الثامن من الاحتجاجات ضد تولي الرئيس السابق سيرج سركيسيان رئاسة الوزراء.

وسار مئات المتظاهرين في شوارع يريفان رافعين اعلاما ارمينية او لافتات كتب فيها “سركيسيان ديكتاتور” وحاولوا وقف حركة السير، وقالت الشرطة انها اعتقلت اكثر من 180 شخصا.

وحاول متظاهرون ايضا قطع الطريق الرئيسية في غومري، ثاني مدن البلاد.

وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري الحاكم ادوارد شارمازانوف للصحافيين: “نحترم حق المواطنين في التجمع، لكننا نرفض امكان استقالة رئيس الوزراء”.

المصدر: وكالات