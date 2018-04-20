أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن آفاق بدء الحوار السوري – السوري اليوم “غير واعدة لدرجة كبيرة” مشيرا إلى أن موسكو ستسعى لتنفيذ الاتفاقيات الحالية حول التسوية.

وقال لافروف خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا: “نحن اليوم نجتمع في ظروف نجد فيها أن آفاق بدء الحوار برعاية الأمم المتحدة وفق القرار الأممي رقم 2254 ليست واعدة إلى درجة كبيرة”.

وتابع قائلا: ” علينا أن لا نيأس، ويجب ألا نتخلى ونبذل قصارى جهدنا لمنع الخروج عن الاتفاقات الرئيسية التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن وفي إطار عملية التفاوض السورية وخلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي”.

وشدد الوزير على أن المهمة الرئيسية الآن، هي للبقاء في إطار القانون الدولي، مضيفا ” سنطالب جميع شركائنا حتى يتبعوا هذا الخط وألا يحاولوا اللعب بمجموعاتهم الجيوسياسية، بما يضر بمصالح الشعب السوري.

المصدر: وكالة سبوتنيك