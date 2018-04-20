رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، باستعداد روسيا للدفع بالعملية السياسية في سوريا، على الرغم من التطورات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في العاصمة الروسية موسكو: ” أنا سعيد بما سمعته الآن من الوزير لافروف والوزير شويغو انه على الرغم مما حدث في الأسبوع الماضي فان هناك استعدادا من الاتحاد الروسي أن يدفع بالعملية السياسية”.

وأشار المبعوث الأممي، إلى أن جولته في عدد من العواصم بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة تهدف إلى خفض التوتر قائلا: ” الأولوية للامين العام وللأمانة العامة أن نخفض التوتر، فالتوتر ارتفع كثيرا ما يؤدي إلى تعقيدات “.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية