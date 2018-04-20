لافروف: موسكو ستسعى لدفع الشركاء نحو تنفيذ التزاماتهم في سوريا وليس ممارسة ألعابهم الجيوسياسية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 20 2018 - 17:43
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الفلسطينيون يخوضون مواجهات مع جنود الاحتلال في غزة والضفة ضمن فعاليات جمعة الشهداء والاسرى
قطاع غزّة: استشهاد "أحمد رشاد العثامنة" 24 عاما و"أحمد نبيل أبو عقل" 25 عاما برصاص جنود الإحتلال شمال وشرق القطاع
فلسطين المحتلة: أكثر من 83 جريحا في المواجهات الدائرة مع جنود الإحتلال قرب السياج الحدوي مع قطاع غزة
مراسل المنار: جيش العدو يكثف من اطلاق الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين الذين وصلوا الى السياج الحدودي
مراسل المنار: سقوط عدد من الجرحى في المواجهات المتواصلة مع جنود العدو في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة
مدير مستشفى الشفاء في غزة: هناك نقص شديد في المستلزمات الطبية نتيجة الحصار وانخفاض التمويل من الجهات الضامنة
أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ"المنار": المقاومة الشعبية المتصاعدة تمثل قطعية مع المراهنين على التفاوض
نقيب الصحافيين الفلسطينيين: شهيد و42 جريحا من الصحفيين منذ انطلاق مسيرات العودة وماضون باجراءاتنا لمحاسبة مسؤولي العدو
ناصر أبو بكر: نطالب بسن قوانين تجرّم التطبيع وندعو وسائل الإعلام العربية لوقف استضافة المحللين الاسرائيليين على شاشاتها
التلفزيون السوري: استسلام الفصائل المسلحة في منطقة الحجر الأسود بالغوطة الغربية
التلفزيون السوري: اتفاق على مغادرة مجموعات مسلحة من الغوطة الغربية الى البادية واخرى الى ادلب
التلفزيون السوري: العملية العسكرية ستستمر في الغوطة الغربية الى حين تنفيذ بنود الاتفاق
لافروف: هناك محاولات لتدمير سوريا وتقسيمها ولن نسمح بذلك
مصادر يمنية: قرابة الـ 18 شهيدا مدنيا وعدد من الجرحى جراء غارات لطيران العدوان على منطقة العريش بمديرية موزع في تعز
رئيس الجمهورية ميشال عون: "اسرائيل" لا تزال تواصل انتهاكاتها البرية والبحرية لا سيما على طول الحدود الجنوبية
الرئيس عون لدى استقباله قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي: لبنان لن يكون بلدا معتديا لكنه يرفض أي اعتداء على أراضيه
وزير المال علي حسن خليل: مشروعنا في الدرجة الأولى هو حماية المقاومة وخيارها الذي يشكل أساسا لحماية كل لبنان
النائب علي فياض: نخوض المعركة الانتخابية بخيار التمسك بالمقاومة ووضع حد للأزمة الإقتصادية المعيشية التي تعصف بالمواطنين
النائب قاسم هاشم: هذا الاستحقاق تخوضه لوائح "الأمل الوفاء" على مستوى وطني عالي لأنها تعرف أن خيارها الوطني هو لكل الوطن
النمسا: الحكومة تعلن أنها ستحظر أي حملات محتملة على الأراضي النمسوية لأحزاب مشاركة في الانتخابات التركية
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم غد السبت الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
لافروف: موسكو ستسعى لدفع الشركاء نحو تنفيذ التزاماتهم في سوريا وليس ممارسة ألعابهم الجيوسياسية
منذ 7 mins
20 April، 2018
التعليقات
ذات صلة
بوغدانوف: مسألة بيع سوريا منظومة “إس-300” مطروحة منذ فترة طويلة
دي ميستورا يعرب عن أمله في مواصلة عمل صيغة الحوار السوري – السوري في سوتشي
الصحة الفلسطينية: شهيدان و126 إصابة في المواجهات مع جنود الاحتلال خلال مسيرات العودة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..