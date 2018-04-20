دمشق وريفها:

– استمرَ الجيش السوري في عمليته العسكرية في الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق وشهدت الجبهات قصفاً مدفعياً وصاروخياً دقيقاً استهدف مواقع داعش في المنطقة تخلله رمايات جوية عنيفة.

درعا وريفها:

– أُصيبَ نحو 45 مدنياً جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش في ريف درعا الغربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية

دير الزور وريفها:

– قُتلَ وأُصيبَ العشرات من مسلحي داعش إثر اشتباكات دارت فيما بينهم على خلفية خلاف داخلي نشب بينهم في بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

– قُتلَ مدنيان جراء استهداف “قسد” بالقذائف الصاروخية قرية السوسة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي الخاضعة لسيطرة داعش.

الحسكة وريفها:

– أرسل “التحالف” بقيادة واشنطن دفعة من التعزيزات العسكرية إلى “الوحدات الكردية” عبر معبر “فيش الخابور ” الحدودي مع العراق في ريف مدينة المالكية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

– شنت “قسد” حملة مداهمات في قرية “الجنيدية” قرب مدينة اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي بحجة بحثها عن مسلحين منشقين من صفوفها.

الرقة وريفها:

– عُثرَ على 3 أشخاص مقتولين في حارة البدو بمدينة الرقة كانوا قد قُتلوا جراء القصف الذي شهده الحي من قبل التحالف “الدولي” و”قسد” أثناء عملية السيطرة على مدينة الرقة.

– وصلت قافلة مسلحي مدينة الضمير بالقلمون الشرقي بريف دمشق والتي تحمل على متنها مئات المسلحين وعوائلهم إلى ريف حلب الشمالي الشرقي عند معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” ومناطق الجيش السوري.

إدلب وريفها:

ـ وصلَ رتل عسكري تركي مؤلف من عدة آليات لتقديم “الدعم اللوجستي” للقوات التركية المتواجدة في نقطة مراقبة صوامع قرية الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بحسب تنسيقيات المسلحين.

– خرجت مظاهرة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تندد بمحاولة “هيئة تحرير الشام” اقتحام المدينة.