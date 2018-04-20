انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خلفية ما اعتبره ارتفاعا مصطنعا لأسعار النفط مضيفا أن ذلك “لن يكون مقبولا”.

وتزامنت تصريحاته عبر موقع “تويتر” مع اجتماع عقده كبار منتجي النفط في العالم في السعودية لمناقشة ابقاء السقف الذي تم وضعه على الانتاج،وقال ترامب عبر “تويتر” “يبدو أن أوبك تقوم بذلك مجددا (…) في ظل وجود كميات قياسية من النفط في كل مكان بما في ذلك في السفن المحملة بالكامل في البحر، فإن أسعار النفط عالية جدا بشكل مصطنع! هذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا”.

المصدر: الوكالة الفرنسية