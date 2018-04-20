يعد الشبان في غزة طائرات من الورق او النايلون تحمل اعلام فلسطين واسماء قراهم المهجرة منذ نكبة 48 ويطلقونها في السماء ومنها ما يحمل زجاجات حارقة ويسقطونها في الجانب المحتل، وباتت هذه الطائرات الورقية هاجسا يؤرق الاحتلال وسكان المستوطنات الاسرائيلية المقامة حول قطاع غزة.

وتسبب هذه الطائرات الورقية التي تحمل زجاجات حارقة خلال الايام الماضية باحراق عشرات الدونمات من الاراضي المحتلة المحيطة بقطاع غزة، وقام جنود العدو باطلاق النار على بعضها وسقط بعضها في مواقع للاحتلال. كما حمل بعضها رسائل ضد جنود العدو.

المصدر: وكالة معا + وكالة فلسطين اليوم