أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه متنبه “للتهديدات الآتية من إيران وأن الجيش الإسرائيلي وأذرع الأمن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطور”، حسب زعمه. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جلسة خاصة عقدتها الحكومة الجمعة 20 نيسان / أبريل في تل أبيب. وقال نتنياهو “نسمع التهديدات التي تأتي من إيران، مقاتلو جيش الدفاع والأجهزة الأمنية مستعدون لجميع التطورات. سنقاتل من يحاول أن يمس بنا. الثمن لن يردعنا وسنجبي الثمن من أولئك الذين يريدون أن يقتلونا. جيش الدفاع مستعد لأداء مهمته”، حسب قوله. وتأتي هذه التصريحات بينما يواصل جيش العدو استنفار قواته في هضبة الجولان السوري المحتل، وعلى حدود لبنان، تحسبًا من رد على الاعتداء الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مطار “تي فور” العسكري في سوريا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية