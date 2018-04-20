تناول المكسرات بشكل منتظم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشارك في الدراسة 60 ألف شخص من السويد في سن 45-83 سنة. أخبر المتطوعون عن عاداتهم الغذائية وأسلوب حياتهم، وبعد ذلك راقب الأطباء صحتهم لمدة 17 عامًا، بحسب ما نقلته “يورك أليرت”.

وحصل خلال هذا الوقت 4983 شخصا على نوبة قلبية ومنهم 917 حالة قاتلة و3160 حالة فشل القلب و7550 حالة الرجفان الأذيني (وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب).

ووجد الأطباء أن محبي المكسرات أقل تعرضا للإصابة بفشل القلب بنسبة 20 في المئة. في نفس الوقت تناول المكسرات من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر يقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 12-18%.

وبيّن الأطباء أن المكسرات هي مصدر الدهون الصحية والمعادن ومضادات الأكسدة، ولها تأثير إيجابي على الجهاز القلبي الوعائي.

المصدر: سبوتنيك