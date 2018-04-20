التلفزيون السوري: استسلام الفصائل المسلحة في منطقة الحجر الاسود بالغوطة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2018 - 13:28
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التلفزيون السوري: استسلام الفصائل المسلحة في منطقة الحجر الاسود بالغوطة الغربية
التلفزيون السوري: اتفاق على مغادرة مجموعات مسلحة من الغوطة الغربية الى البادية واخرى الى ادلب
التلفزيون السوري: العملية العسكرية ستستمر في الغوطة الغربية الى حين تنفيذ بنود الاتفاق
خروج قافلة من 31 حافلة تقل مسلحي "جيش الإسلام" من منطقة الضمير في ريف دمشق إلى جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي
استشهاد 4 مدنيين وجرح 52 جراء إطلاق إرهابيي داعش والنصرة 12 قذيفة على الأحياء المحيطة بمخيم اليرموك في دمشق
روسيا تعلن أنها ستعرض في الأمم المتحدة مقابلة مع طفل أرغم على المشاركة في مسرحية الكيماوي في دوما
لافروف: بعد الهجوم الأميركي الأخير على سوريا لم يعد لدى موسكو التزام بعدم تسليم دمشق منظومة أس 300
لافروف: ترامب دعا بوتين لزيارة واشنطن والرئيسان لن يسمحا بحصول مواجهة عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة
لافروف: الجيش الروسي سيقدم أدلة على إسقاط الدفاعات الجوية السورية بعض صواريخ الضربة التي نفذتها الدول الغربية
بيان الجيش العراقي: الضربات العراقية ضد مواقع داعش في سوريا ستساعد على تسريع القضاء على التنظيم الإرهابي
حيدر العبادي: العراق كان محاصراً دولياً وإقليمياً لكنه أصبح الآن قوياً بعد تحرير أرضه من داعش بفضل تضحيات مقاتليه
وزير الدفاع الإيراني: العدوان الثلاثي على سوريا مثال على استمرار التدخل الأجنبي في المنطقة لتحديد مصير دولها
مستشار الأمن الوطني العراقي: لولا دعم إيران للعراق وسوريا في مواجهة الإرهاب لكانت الأوضاع معقدة للغاية فيهما
القضاء الأميركي يمنع ترحيل سعودي اعتقلته القوات الأميركية في العراق بتهمة القتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي
مراسل المنار: الاحتلال يلقي منشورات فوق مخيمات العودة تدعو الفلسطينيين إلى عدم المشاركة في التظاهرات
الفلسطينيون يلقون منشورات عبر طائرات ورقية فوق المستوطنات الحدودية تدعو الصهاينة إلى مغادرة فلسطين
النائب رعد: التخلي عن المعادلة الذهبية لإرضاء المحور الأميركي - الاسرائيلي هو تنازل عن سيادتنا ولا يمكن أن نقبل بذلك
مصادر يمنية: القوة الصاروخية اليمنية تقصف مطار جيزان الإقليمي بصاروخ بدر 1 البالستي
وزير الخزانة الأميركي يعتبر أن سياسات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "تهدد الاستقرار الإقليمي"
الرئيس السوداني يقيل وزير خارجيته إبراهيم غندور بعد إعلانه عدم تقاضي الدبلوماسيين مرتباتهم منذ أشهر
واشنطن تدعو الرئيس الكوبي الجديد ميغيل دياز - كانيل إلى إنهاء "القمع" وتندد "بانتقال غير ديموقراطي" في الجزيرة
نحو 500 نائب من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يحضون الكونغرس الأميركي على دعم الاتفاق النووي مع إيران
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: لا خطط لدى الحلف لتعزيز تواجده في دول البلطيق المحاذية لروسيا
البرلمان التركي يسحب عضوية نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - ان يعرب عن رغبته في التوصل إلى معاهدة سلام تنهي رسمياً الحرب الكورية
الشرطة الفرنسية تفض اعتصاماً طلابياً في جامعة تولبياك بباريس احتجاجاً على تغيير معايير الانتساب وشروط المنح
أرقام رسمية: انخفاض طلبات اللجوء المقبولة في الاتحاد الأوروبي إلى الربع في العام 2017 لتبلغ 538 ألف طلب
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
التلفزيون السوري: استسلام الفصائل المسلحة في منطقة الحجر الاسود بالغوطة الغربية
منذ 56 mins
20 April، 2018
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