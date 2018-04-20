أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أن بكين وموسكو تبحثان إرسال رواد فضاء صينيين إلى محطة الفضاء الدولية ورواد فضاء روس إلى المحطة المدارية الصينية.

وقال المدير العام لإدارة الفضاء الصينية، تيان يولونغ، لوكالة “سبوتنيك: “البلدان يبحثان مثل هذا الإرسال، في الاتجاهيين، لكن كل شيء ما زال عند مستوى البحث”.

مشيرا إلى أن الصين وروسيا تسعيان لإحراز تقدم بمسألة إنتاج مشترك لصاروخ حامل فوق الثقيل.

وأضاف المدير: “نحن نعتبر أن هذا بالفعل طريق ممتاز للتعاون، ونحاول إحراز تقدم في هذا الاتجاه — في إنشاء صاروخ حامل فوق الثقيل — معا”.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز في 22 أيار/ مايو الماضي، لشركة “روسكوسموس” برفع وتائر تصنيع الصاروخ فوق الثقيل، الذي سيمكن رواد الفضاء الروس من القيام برحلة فضائية حول القمر.

وأكد دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، في ذلك الوقت، أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع هذا الصاروخ بحلول 2025، وأوضح أن تصنيعه سيشكل نقلة نوعية في تطوير المركبات المأهولة.

المصدر: سبوتنيك