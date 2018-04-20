ثار بركان، الجمعة، في أقصى جزيرة كيوشو الرئيسية.

نفث البركان دخانا وصخورا، ما دفع السلطات إلى حظر الاقتراب منه، ولم ترد حتى الآن أية تقارير عن وقوع خسائر، حسب “رويترز”.

وتقع قمة البركان “إيو ياما” على ارتفاع 1298 مترا، وهو أحدث براكين اليابان هذا العام.

وتوفي شخص من قبل جراء ثوران البراكين هذا العام.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الدخان والصخور في أثناء تصاعدها من جانب الجبل ضمن سلسلة جبال كيريشيما على بعد 985 كيلومترا من طوكيو.

ورفعت اليابان مستوى الإنذار من البركان إلى المستوى الثالث على مقياس الرصد في اليابان المكون من 5 مستويات.

وتستعد وكالة الأرصاد الجوية اليابانية لقذف البركان الصخور لمسافة كيلومترين.

وفي اليابان 110 براكين نشطة، يتم مراقبة 47 منها على مدار الساعة.

وفي 2014، لقي 63 شخصا حتفهم بسبب ثوران بركان جبل أونتاكي، وهو أكبر عدد قتلى يسقط نتيجة البراكين منذ 90 عاما سابقة.

المصدر: سبوتنيك