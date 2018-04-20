قفز مستوى الدين العالمي خلال الربع الرابع من العام 2017 إلى أعلى مستوى له في التاريخ مسجلا 237 تريليون دولار، بزيادة قدرها 70 تريليون دولار عما كان عليه قبل عقد مضى.

وتصل نسبة الزيادة في مستوى الدين العالمي خلال الفترة من 2007 إلى 2017 إلى 42 في المئة، بحسب تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي. غير أن المعهد نوه إلى أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت للربع المالي الخامس على التوالي، فيما لوحظ أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في التسارع، وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي بلغت 317.8 في المئة.

يشار إلى أن مستويات الديون العالمية خلال الربع الثالث من العام 2017 بلغت 233 تريليون دولار، بزيادة قدرها 16 تريليون دولار عن مستواه في نهاية 2016.

وحذر المعهد من “استحقاقات كبيرة للديون في الأسواق الناشئة”، مشيرا إلى أن سندات وقروضا مجمعة تزيد قيمتها على 1.5 تريليون دولار سيحين مواعيد استحقاقها حتى نهاية 2018، وأضاف أن الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل لديها جداول زمنية ثقيلة لسداد ديون دولارية خلال العام الجاري.

بالمقارنة سجل الدين العالمي خلال العام السابق (2016) ارتفاعا قياسيا قدره 164 تريليون دولار، أي ما يعادل 225 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما حدثت قفزة في مستوى كل من الدين العام والخاص على مدار العقد الماضي، وفقا لتقرير المراقبة المالية لشهر أبريل 2018، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

المصدر: سكاي نيوز