تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات لحظر القش أو الماصة البلاستيكية، وقش الشراب وأعواد الأذن، وحثت دول الكومنولث الأخرى على أن تحذو حذوها.

قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخميس إن “النفايات البلاستيكية هي واحدة من أعظم التحديات البيئية التي تواجه العالم”.

وقالت في كلمتها أمام زعماء رابطة الكومنولث في لندن اليوم الخميس أن حماية بيئة المحيطات “تشكل أهمية محورية في جدول أعمالنا”، وحثت الدول الأعضاء الـ53 على الانضمام إلى “تحالف المحيطات النظيفة في الكومنولث”.

سيطلق المسؤولون في وقت لاحق من هذا العام، مشاورات عامة حول مشروع قانون يحظر بيع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إنجلترا، وقالوا إن حظر القش البلاستيكي في بريطانيا يعني أن مليارات القش البلاستيكي المهملة لن تلوث المحيطات كل عام.

المصدر: سكاي نيوز