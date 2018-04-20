زعمت وزارة الحرب الاميركية الخميس ان سوريا لا تزال قادرة على شن هجمات كيميائية لكن بمستوى محدود.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي مدير هيئة الاركان العسكرية الاميركية المشتركة ان دمشق “لا تزال لديها قدرات كيميائية متبقية” في عدد من المواقع في مختلف انحاء البلاد.

واضاف ماكنزي امام صحافيين في البنتاغون “سيتمكنون من شن هجمات محدودة في المستقبل”. لكنه أضاف ان لا معلومات لديه بالتحضير لهجوم جديد.

وتابع “عليهم التيقظ بينما يدرسون آلية تنفيذ هذه الهجمات لاننا نراقبهم ولدينا القدرة على ضربهم مجددا اذا دعت الحاجة الى ذلك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية