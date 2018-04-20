رفض المفوض الاوروبي بيار موسكوفيسي بشدة الخميس احتمال تمديد خطة المساعدات لليونان كما اشارت الصحافة الالمانية، ودعا في مقابلة مع فرانس برس الى عدم ترك الشكوك تحوم بشان نهاية برنامج

المساعدات لليونان.

وقال المفوض على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن.”ان تاريخ 20 (آب/اغسطس) قائم ماما”، وشدد “لا يجب ان نفسح المجال امام شكوك وظنون لا موجب لها حقيقة”.

وكان المسؤول يرد الفعل على معلومات نشترها صحيفة “سودويتشي زايتونغ” الالمانية مفادها ان دائني اليونان يعتزمون تمديد برنامج المساعدة.

المصدر: الوكالة الفرنسية