نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري غارات على تجمعات وأوكار إرهابيي تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة في حي الحجر الأسود ومحيطه على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق.

وذكرت وكالة سانا أنه في إطار استكمال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش لتطهير محيط مدينة دمشق من الإرهاب نفذ سلاحا الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري رمايات وضربات دقيقة طالت مراكز قيادة وتحصينات ومستودعات إرهابيي “داعش وجبهة النصرة” التكفيريين في حي الحجر الأسود لافتا إلى أن أعمدة الدخان تشاهد بكثافة على أطراف الحي.

وتأتي هذه العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحرير الغوطة الشرقية بجميع بلداتها وقراها ومدينة دوما من الإرهاب حيث تم إخراج إرهابيي تنظيمات “جيش الإسلام وفيلق الرحمن” وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب وجرابلس بريف حلب.

وتتزامن هذه العملية مع إعلان بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي بعد ظهر اليوم خالية من الإرهاب والارهابيين بعد إخراج الدفعة الأخيرة من إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس بعد أن سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه أول من أمس مع الدولة السورية.

وتنتشر في أحياء الحجر السود ومخيم اليرموك وأطراف التضامن وحي القدم مجموعات إرهابية من تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وتحاصر آلاف المدنيين وتعتدي عليهم وعلى الأحياء المجاورة في مدينة دمشق وريفها بالقذائف.

المصدر: وكالة سانا