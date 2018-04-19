فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الخميس في 19-4-2018.

دمشق وريفها:

ـ دخلت وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى مدينة الضمير بالقلمون الشرقي بريف دمشق بعد الانتهاء من إخراج إرهابيي “جيش الإسلام” منها.

– تم التوصل الى اتفاق بين الجيش السوري وكامل الفصائل المسلحة في القلمون الشرقي بريف دمشق بوساطة روسية يقضي بنقلهم الى الشمال السوري قسم الى مدينة ادلب والقسم الاخر الى مدينة جرابلس على الحدود السورية _التركية بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سلمت الفصائل المسلحة للجيش السوري 5 مدرعات من بينها دبابة وعربة “بي ام بي” وثلاث اليات تحمل رشاشات ثقيلة.

ومن المقرر ان يتم يوم غد تسليم الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية تمهيدا لتطبيق الاتفاق وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين.

وكان قد تمكن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة، من تطويق بلدة الرحيبة وفصلها عن باقي قرى وبلدات القلمون الشرقي بريف دمشق، بعد سيطرته على “تل الخرنوبة” و”ارض المسيلحة” إثر مواجهات مع المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.

ـ استهدف الجيش السوري مواقع ونقاط انتشار داعش في مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب دمشق برمايات مدفعية وصاروخية دقيقة، كما شارك سلاح الجو السوري في استهداف مقراتهم وتحصيناتهم.

ـ واصل الجيش السوري تمشيط مزارع مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، وضبط شبكة من الأنفاق والخنادق تصل بين مقار إرهابيي “جيش الإسلام”.

درعا وريفها:

ـ قُتل أكثر من 40 مسلحاً من “الجيش الحر”، بينهم 4 مسؤولين وأكثر من 20 مسلحاً من المجموعات المرتبطة بداعش خلال الاشتباكات بين الطرفين في قرية الشيخ سعد ومساكن جلين في ريف درعا الغربي.

وتمكنت فصائل “الجيش الحر” من استعادة السيطرة على بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي، بعد سيطرة المجموعات المرتبطة بداعش عليها صباح اليوم.

دير الزور وريفها:

ـ تحدث “المرصد السوري المعارض”، عن قيام “قسد” وداعش بعملية تبادل أسرى بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، حيث جرى الإفراج عن نحو 20 أسيراً من كل طرف.

ـ عُثرَ على أحد مسلحي داعش الأجانب مقتولاً على أيدي مجهولين في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ قُتلَ 11 مدنياً إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” منطقة سجن لداعش في بلدة “أبوحامضة” بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، وذلك بالتزامن مع محاولة “التحالف” القيام بعملية إنزال جوي في المنطقة، بحسب تنسيقيات المسلحين.

ـ داهمت “الوحدات الكردية” قرية “بزونة” التابعة لبلدة القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، واعتقلت عشرات الأشخاص بعد رفض أهالي القرية تسليم 3 منشقين عن “الوحدات الكردية”، “جنّدوا إجبارياً” في وقت سابق.

الرقة وريفها:

ـ قُتلَ مدنيان اثنان جراء انفجار لغم بهما من مخلفات داعش بحي الفردوس في مدينة الرقة.

ـ قُتل شخصان جراء انفجار لغم بهما، من مخلفات تنظيم داعش قرب دوار أمن الدولة في مدينة الرقة.

ـ شهدت مدينة الرقة استنفاراً لمسلحي “قسد” على خلفية العثور على أحد مسلحيها مقتولاً على ايدي مجهولين.

ـ سادت حالة من الاستنفار في منطقة المتحف في مدينة الرقة من قِبل مسلحي “قسد” جراء إطلاق النار من قبل مجهولين على مجموعة من مسلحيها.

حلب وريفها:

ـ سقطت 4 قذائف صاروخية على حي الشهباء في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ استهدف مسلحو “جبهة تحرير سوريا” منازل المدنيين في قرية كفرعمة وأطراف معمل المخلل بريف حلب الغربي، بالقذائف المدفعية.

إدلب وريفها:

ـ اصيب عدد من المدنيين إثر إطلاق “هيئة تحرير الشام” النار على تظاهرة في مدينة سرمدا بريف ادلب الشمالي، طالبت “الهيئة” بالخروج من المدينة، وذلك عقب إصابة 5 اشخاص إثر اندلاع اشتباكات بين الاهالي و”الهيئة” صباح اليوم على خلفية محاولتها اعتقال أحد الاشخاص من المدينة.

كما قامت “الهيئة” بإغلاق كافة الطرقات المؤدية إلى مدينة سرمدا، وأرسلت رتلاً عسكرياً من مدينة حارم بريف إدلب الشمالي الغربي باتجاه سرمدا للقيام بقمع المتظاهرين.

ـ افتتحت “هيئة تحرير الشام” مكتباً لـ “تجنيد الشباب” في صفوفها في مدينة ادلب، مستغلةً تردي الأوضاع المعيشية في المدينة.

المصدر: الاعلام الحربي