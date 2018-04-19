موقع “مفزاك لايف” العبري: حريق جديد يندلع في حقول مستوطنة “بئيري” جنوب موقع “ناحل عوز” العسكري “الإسرائيلي” شرق قطاع غزة بفعل طائرة ورقية محملة بقنبلة حارقة أطلقها شبان من القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2018 - 20:30
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موقع “مفزاك لايف” العبري: حريق جديد يندلع في حقول مستوطنة “بئيري” جنوب موقع “ناحل عوز” العسكري “الإسرائيلي” شرق قطاع غزة بفعل طائرة ورقية محملة بقنبلة حارقة أطلقها شبان من القطاع
منذ 59 mins
19 April، 2018
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