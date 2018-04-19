كاميرا المنار في ” سجن التوبة ” حيث كان ارهابيو ما يُسمى جيش الاسلام يعتقلون المدنيين فيه.
المصدر: قناة المنار
كاميرا المنار في ” سجن التوبة ” حيث كان ارهابيو ما يُسمى جيش الاسلام يعتقلون المدنيين فيه.
المصدر: قناة المنار
تهبّ المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة دفاعاً عن الإنسانية وتشدقاً بحقوق المدنيين، وتتصاعد الحملة المنسّقة بين واشنطن وباريس ولندن لاستهداف الدولة السورية وتجريمها فيما يحدث في الغوطة الشرقية بتغطية من الممثلين الأمميّين، وتقاريرهم، تحت شعار حماية المدنيين. المندوب السوري الى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري أثار يوم أمس الخميس ...