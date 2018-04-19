#سجن_التوبة في الغوطة مشهد مؤلم تتجاهله الأمم المتحدة!

تهبّ المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة دفاعاً عن الإنسانية وتشدقاً بحقوق المدنيين، وتتصاعد الحملة المنسّقة بين واشنطن وباريس ولندن لاستهداف الدولة السورية وتجريمها فيما يحدث في الغوطة الشرقية بتغطية من الممثلين الأمميّين، وتقاريرهم، تحت شعار حماية المدنيين. المندوب السوري الى الامم المتحدة السفير بشار الجعفري أثار يوم أمس الخميس ...