التوصل الى اتفاق بين الجيش السوري وكامل الفصائل المسلحة في القلمون الشرقي يقضي بنقلهم الى مدينتي ادلب وجرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2018 - 18:09
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رئيس كوريا الجنوبية: يجب السعي للتوصل الى معاهدة سلام لإنهاء الحرب الكورية رسميا
انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسا لكوبا خلفا لراوول كاسترو
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور يوم السبت المقبل الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
التوصل الى اتفاق بين الجيش السوري وكامل الفصائل المسلحة في القلمون الشرقي يقضي بنقلهم الى مدينتي ادلب وجرابلس
منذ 6 mins
19 April، 2018
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