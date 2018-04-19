في صورة من صور ضرب الأعراف والتقاليد المحافظة، والمساومة والضغط على النشطاء باعتقال اقاربهم من النساء بعد فشل ورقة الضغط على النشطاء باعتقال الاقارب من الرجال والشباب، ادانت محاكم البحرين الأم هاجر منصور (49 عام) بالسجن ثلاث سنوات بتهمة حيازة سلاح، غير ان السبب هو نشاط زوج ابنتها الحقوقي ومدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية السيد احمد الوداعي.

وحكمت المحكمة البحرينية في 30 تشرين الأول- أكتوبر 2017 على هاجر منصور، وعلى صهرها سيد نزار الوداعي (18 عاما) بالسجن ثلاث سنوات بدعوى التخطيط لزرع (قنبلة وهمية)، في حين حكمت على محمود مرزوق -وهو أحد أقاربه- بالسجن شهرا ونصف الشهر لحيازته سكينا.

واستندت المحكمة على اعترافات الإبن تحت التعذيب بحسب العائلة كدليل وحيد في إدانة هاجر وللضغط على الحقوقي المقيم في بريطانيا الوداعي للتوقف عن نشاطه الحقوقي.

ويأتي اعتقال هاجر بعد مشاركة الحقوقي الوداعي في احتجاج العام الماضي ضد حضور ملك البحرين عرضا ملكيا للخيول ببريطانيا.

المصدر: موقع المنار