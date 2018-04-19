زار وزير الدفاع الايراني امير حاتمي، الخميس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وقال موفد اعلام الحشد الشعبي ان، وزير الدفاع الايراني امير حاتمي زار، صباح اليوم، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس لبحث التعاون والتنسيق الامني المشترك بين البلدين.

واضاف الموفد ان، الزيارة تاتي ضمن زيارات اجرها وزير الدفاع الايراني لعدد من المسؤولين العسكرين والامنيين العراقيين.

يذكر ان رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض استقبل، اليوم الخميس، في مكتبه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، واكد وزير الدفاع الايراني ان الجمهورية الاسلامية تقف مع العراق حتى إقتلاع جذور داعش.

المصدر: موقع الحشد الشعبي