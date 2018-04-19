صرح متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أن “الضربات التي نفذتها القوة الجوية العراقية على مواقع لتنظيم داعش اليوم جاءت بعد التنسيق مع المركز الأمني المشترك الذي يضم سوريا وروسيا وإيران والعراق”، مؤكدا “أن الضربات أدت إلى القضاء على تجمعات داعش في المنطقة”.

وقال المتحدث تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن “الضربات جاءت بعد التنسيق مع المركز الأمني المشترك الذي يضم العراق وسوريا وروسيا وإيران”، مضيفا “أن الضربات الجوية شأن عراقي داخلي ولا علاقة لها بعمليات التحالف الدولي”.وتابع الخفاجي أن “الضربات استهدفت تجمعات لقادة وعناصر داعش في مناطق شرق الفرات داخل سوريا، وستتكرر إذا توافرت معلومات استخباراتية تفيد بوجود تهديد للأراضي العراقي”.

كما أكد الخفاجي أن “الضربات كان دقيقة وأدت إلى القضاء على تجمعات داعش في المنطقة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك