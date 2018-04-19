حكمت محكمة تركية الخميس بالسجن مدى الحياة على 18 شخصا ادينوا بقتل عسكري يعتبر بطلا وطنيا لقتله احد قادة المحاولة الانقلابية التي وقعت في تموز/يوليو 2016.

واعترف المتهمون الـ 18 “بالقتل العمد” لعمر خالص دمير و”بمحاولة اسقاط النظام الدستوري”، في اشارة الى محاولة الانقلاب، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية التركية.

ويعد ضابط الصف خالص دمير احد الذين تمكنوا من تغيير مجرى الاحداث ليل 15 الى 16 تموز/يوليو 2016 بقتله الجنرال الانقلابي سميح ترزي الذي كان يقود الهجوم على مقر قيادة القوات الخاصة في انقرة.

واثناء ذلك قتله عسكريون كانوا مرافقين للجنرال، وبعد مقتله تحول خالص دمير الى بطل قومي في تركيا واصبح قبره في محافظة نايده مزارا واطلق اسمه على حدائق واماكن عامة ومدارس.

ويورد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في خطبه باستمرار اسم خالص دمير ويصفه بـ “الشهيد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية