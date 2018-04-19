بدأ الجيش العربي السوري عملية اخراج إرهابيي “جيش الإسلام”، بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، من بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي، تمهيدا لنقلهم في وقت لاحق إلى جرابلس بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه أول أمس بإخراج 1500 إرهابيي من “جيش الإسلام” ونحو 3500 من عائلاتهم، من بلدة الضمير إلى منطقة جرابلس وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء وذلك بعد تسليم أسلحتهم. يلي ذلك دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى البلدة بعد إخراجهم لتمشيطها وتطهيرها من الألغام ومن ثم إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة فيها.

كما ينص الاتفاق بإخراج الإرهابيين من بلدة الضمير بعد 5 أيام من خروج آخر دفعة من إرهابيي “جيش الإسلام” من مدينة دوما إلى جرابلس، وذلك بعد دخول وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى مدينة دوما لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة.

المصدر: سانا