أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث اذاعي أن الانتخابات ستترك آثارا سلبية حتى على مشهد ما بعد الانتخابات لا سيما في أساليب التعاطي التي تخطت كل القيم والمفاهيم الأخلاقية وتجاوزت كل حد معقول”.

وردا على سؤال حول مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، أوضح هاشم “أنه ليس هناك من قانون ينص على ذلك وهذا المبدأ لا يزال نظريا واعتمدته بعض الأحزاب اراديا. لكن كي يعمم هكذا مبدأ فالامر يحتاج الى نقاش”.

ورأى “أن التعاطي مع هذه الانتخابات ومع المجلس النيابي المقبل سيكون مختلفا لان القانون الجديد قد أرسى مبادئ أساسية في الحياة السياسية”.

ودعا هاشم “الى رقابة مشددة لاقصى الحدود ومقاربة واضحة للقضايا الوطنية”، واعدا بالمحاسبة والاقتصاص من الفساد اذا ما وصل الى الندوة البرلمانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام