دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الفلسطينيين في الجليل والمثلث والنقب والساحل إلى المشاركة الحاشدة، في مسيرة العودة الـ 21، التي تنظمها لجنة الدفاع عن حقوق المهجّرين، وبدعم من لجنة المتابعة العليا. وتنطلق المسيرة بعد ظهر اليوم، الخميس، إلى قرية عتليت الساحلية المهجرة.

وقالت لجنة المتابعة، في بيان الخميس، إن “المشاركة الجماهيرية الحاشدة في مسيرة العودة تكتسب أهمية استثنائية هذا العام الذي يصادف الذكرى السبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني، وتتزامن مع مسيرات العودة التي ينظمها شعبنا في قطاع غزة، منذ يوم الأرض وسط قمع دموي إجرامي إسرائيلي، ضد المظاهرات الشعبية السلمية”.

وأضافت أن “الأهمية الاستثنائية أيضا بسبب إعلان الإدارة الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف الأميركي بها عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف البيان أن المسيرة تتزامن أيضا “مع حملة تحريض وتشريعات عنصرية معادية لشعبنا ولجماهيرنا، وتتزامن مع إطلاق اليد لعالم الإجرام وحملة السلاح ليعيثوا فسادا وقتلا وعنفا في مجتمعنا تحت أعين الشرطة”، بحسب البيان.

المصدر: فلسطين اليوم