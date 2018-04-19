توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائما جزئيّاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة (التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية) وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد (٦٠كم/س) واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال الليل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى دافئة نسبيًا..

الجمعة: غائم جزئيّاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة ( التي تكون ضمن معدلاتها الموسمية) وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة شمال البلاد (٦٠كم/س) واحتمال تساقط أمطار متفرقة خلال الليل.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما نحذّر السائقين من خطر إنزلاق السيارات على الطرقات في بداية تساقط الأمطار.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٥ و٤٠ كلم/س.

– الانقشاع: جيّد إجمالاً.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و ٨٠ %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٣ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية