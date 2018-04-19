أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة في لبنان اليوم الخميس 19-04-2018

توقيف مطلوب في الغازية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “بناء على معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، ونتيجة للتحريات والمتابعة، تمكن عناصره بتاريخ 17/4/2018 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء الخطرين، وذلك في بلدة الغازية الجنوبية، ويدعى: م. ت. (مواليد عام 1985، لبناني)، وبحقه /9/ مذكرات عدلية بجرائم: مخدرات، سرقة، احتيال، تهديد، شك من دون رصيد… والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

توقيف 91 مطلوبا بجرائم عدة

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 91 مطلوبا بتاريخ 2018/4/18 بجرائم: مخدرات – سرقة – سلب ودخول خلسة.

ضبط 1101 مخالفة سرعة زائدة

وافادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن ضبط 1101 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 2018/4/18 عن طريق الرادار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام