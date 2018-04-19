زار عضوو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي بلدة دبل الحدودية وقدم التعازي بالخوري روني جرجي يونس في صالون كنيسة البلدة.

وقدم بزي التعازي باسم “حركة امل والرئيس نبيه بري، مشيدا بمزايا الأب الراحل “الذي انجبته هذه الارض والذي خدم وطنه في العمل الايماني والرسالي”.

وقال “سنبقى معا في الآلام والآمال نتطلع الى قيامة قريبة لوطننا، نحصن فيها عيشنا الواحد ونضع السياسات التي تحمي لبنان ونخفف عن انسانه الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المتعددة في ظل الانحدار القائم في السياسات الإرتجالية وغياب التخطيط لتتمكن الدولة، وخصوصا في هذه المنطقة من القيام بدورها وترسيخ بقاء الناس في ارضهم ودعمهم بكل اسس الصمود لانهم اساس بقاء الوطن”.

وأضاف “لنحول الاستحقاق الانتخابي الى مناسبة للفرح ومحطة للأمل نعمق فيها وحدتنا ولا نتوسل مكاسب عابرة على حساب مصلحة الوطن واهله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام